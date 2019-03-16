مباراة الاتحاد والحزم تمنح العميد رقمًا مميزًا في 2019

المواطن - مروة نبيل

شهد دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تألقًا لافتًا من حارس العميد، فواز القرني الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه.

وأشار حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم، إلى أن العميد نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمرة السادسة من أصل 9 مواجهات خاضها في عام 2019.

وأشاد حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، بالفريق الأول لكرة القدم بالعميد بعد مباراة الاتحاد والحزم اليوم، مؤكدًا أنه أصبح أكثر فريق يُحقق “كلين شيت” في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان عام 2019.

وانتهت مباراة الاتحاد والحزم التي أُقيمت على ملعب نادي الحزم، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بثلاثية دون رد، التشيلي كارلوس فيلانويفا، المغربي مروان داكوستا والنجم فهد المولد في الدقائق 31، 67 و94.

وشهدت مباراة الاتحاد والحزم اليوم، حصول قائد الفريق الحزماوي، مسعود بخيت على البطاقة الحمراء في الدقيقة 53، بعدما أعاق الصربي ألكساندر بريجورفيتش، ليُكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

وبعد مباراة الاتحاد والحزم في الجولة الـ24، وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بالعميد إلى 22 نقطة في المركز الـ13 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل المدرب التشيلي لويس سييرا أن تكون نتيجة مباراة الاتحاد والحزم اليوم دافعًا أمام لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، من أجل مواصلة الانتصارات في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والابتعاد عن المراكز الأخيرة.