مباراة الاتحاد والريان .. سييرا يحشد أسلحة العميد في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة نادي الريان القطري في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت القائمة الأساسية لنادي الاتحاد مكونة من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: أحمد عسيري، زياد المولد، سعود عبدالحميد، منصور الحربي.

في خط الوسط: جمال باجندوح، خالد السميري، عبدالرحمن الغامدي، فهد المولد.

في خط الهجوم: رومارينيو، العرياني.

أما قائمة احتياطي نادي الاتحاد فجاءت مكونة من:

راكان النجار، ياسين برناوي، عون السلولي، ماثيو جورمان، عبدالله العمار، كارلوس فيلانويفا، عمر الجدعاني.

ويتواجد نادي الاتحاد في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي تضم فرق “الريان القطري، لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، الوحدة الإماراتي”.

وكان نادي الاتحاد تعادل مع جاره الأهلي في الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الجمعة الماضية بهدف لكل فريق.