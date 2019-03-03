مباراة الزمالك اليوم .. الأبيض يُسقط بترو أتلتيكو.. ويُنعش آماله الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأبيض في حسم مباراة الزمالك، اليوم، ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لصالحه، بهدف دون رد.

وبدأت مباراة الزمالك اليوم ضد بترو أتلتيكو الأنجولي بشكل سريع، وانتشر لاعبو الأبيض بشكل جيد على الصعيد الدفاعي، وسط تألق من حارس مرماه محمود جنش، الذي أبعد كرة قريبة في الدقائق الأولى.

وتحسن أداء الفريق الأبيض بعد مرور ربع ساعة، وسيطر على وسط الملعب، ونجح النجم المغربي حميد أحداد في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الزمالك اليوم ضد بترو أتلتيكو في الدقيقة 27، مُستغلًّا عرضية مميزة من حمدي النقاز.

وضغط أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة بحثًا عن هدف التعادل، ولكن تألق الدفاع وحارس المرمى حرمهم من هز الشباك، لينتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك اليوم ضد بترو أتلتيكو بتقدم الفريق الأبيض بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هاجم أصحاب الأرض بقوة، واعتمدوا على الكرات العرضية، وأضاع أكثر من فرصة خطيرة، وسط تحفظ دفاعي من لاعبي الأبيض في مباراة الزمالك اليوم ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، خوفًا من استقبال هدف.

وأنعش الفريق الأبيض آماله في الاستمرار بالبطولة الإفريقية عقب مباراة الزمالك اليوم ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، بعدما حقق أول فوز له في دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني.

وبعد مباراة الزمالك اليوم ضد بترو أتلتيكو الأنجولي، جاء ترتيب المجموعة كالتالي؛ جورماهيا الكيني في الصدارة برصيد 6 نقاط، وسيواجه، مساء اليوم، نصر حسين داي الجزائري صاحب المركز الثالث بـ4 نقاط، بالتساوي مع الفريق الأنجولي.