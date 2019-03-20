مباراة المقاولون ضد الزمالك .. الفرصة الأخيرة للأبيض للابتعاد عن الخطر

المواطن - محمد سمعة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم لخوض مباراة المقاولون ضد الزمالك المصيرية والقوية في الجولة الخامسة والعشرين والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويذكر أن مباراة المقاولون ضد الزمالك ستُقام اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة وفي تمام السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية المصرية.

ويسعى الفريق الأبيض تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في مباراة المقاولون ضد الزمالك من أجل الانفراد بصدارة الدوري المصري بفارق أربع نقاط عن النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويعلم جروس ولاعبو الزمالك أن الفوز في مباراة المقاولون ضد الزمالك سيرفع من الروح المعنوية للاعبي الفريق الأبيض قبل مواجهة النادي الأهلي في لقاء القمة بالدوري المصري الممتاز يوم 30 مارس الجاري.

ويدخل لاعبو الفريق الأبيض مباراة المقاولون ضد الزمالك بروح معنوية مرتفعة خاصة بعد التأهل لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد التعادل السلبي مع فريق نصر حسين داي في الجزائر.

ويذكر أن مباراة المقاولون ضد الزمالك كان من المقرر إقامتها يوم الخميس الماضي ولكن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور اعترض وقرر إقامة المباراة بعد مواجهة نصر حسين داي ليوافق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على طلب رئيس الزمالك.

وكان لقاء المقاولون ضد الزمالك في الدور الأول من بطولة الدوري المصري أقيم في شهر سبتمبر الماضي وانتهى بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في لقاء كان أقيم على ملعب بتروسبورت في مدينة القاهرة.

وتعادل الزمالك في آخر مبارياته مع نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين لكل فريق قبل خوض مباراة المقاولون ضد الزمالك اليوم في بطولة الدوري المصري.

ويملك الزمالك حاليًا 52 نقطة في الدوري قبل خوض لقاء المقاولون ضد الزمالك.