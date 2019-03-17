مباراة #الهلال والأهلي .. الجماهير تشعل اجواء #محيط_الرعب

المواطن - مروة نبيل

دقائق وتنطلق مباراة الهلال والأهلي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال التي يحتضنها استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

وتوافدت الجماهير بأعداد كبيرة إلى محيط الرعب في الرياض، لمتابعة مباراة الهلال والأهلي من المدرجات، وحرص الجمهور على تشجيع اللاعبين وبث الحماس قبل دقائق على انطلاق اللقاء.

ونشر الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للحضور الجماهيري المميز في مباراة الهلال والأهلي اليوم.

كما نشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، صورًا لتوافد الجمهور في مباراة الهلال والأهلي اليوم، وأكد جاهزية محيط الرعب لاستضافة المواجهة العربية.

وقام حساب قناة أبو ظبي الرسمي على “تويتر”، بنشر مقاطع فيديو لجماهير مباراة الهلال والأهلي في مدرجات محيط الرعب، وقال: “أجواء رائعة في المدرجات.. الحماس الجماهيري يبدأ في استاد جامعة الملك سعود..”.

وأشاد حساب قناة أبو ظبي بجماهير الراقي في مباراة الهلال والأهلي اليوم، وعلق على مقطع فيديو لهم، قائلًا: “جمهور الأهلي من استاد جامعة الملك سعود.. استمتع بالأجواء”.

ويأمل الزعيم استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة الهلال والأهلي اليوم، من أجل تسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيُقام في الجوهرة، فيما يسعى الراقي لتحقيق نتيجة إيجابية، وخطف بطاقة التأهل على ملعبه ووسط جمهوره.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الهلال والأهلي في إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم 15 من شهر أبريل المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

أجواء رائعة في المدرجات..

الحماس الجماهيري يبدأ في استاد جامعة الملك سعود..#الهلال_الأهلي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/WMeaWxhYNT — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019

جمهور الأهلي من إستاد جامعة الملك سعود..

استمتع بالأجواء#الهلال_الأهلي pic.twitter.com/jGXiDMFr3T — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2019