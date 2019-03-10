مباراة ليفربول ضد بيرنلي .. الريدز يستعيد نغمة الانتصارات برباعية

المواطن - مروة نبيل

نجح الريدز في حسم مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم التي أُقيمت على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الـ30 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لصالحه برباعية مقابل هدفين.

وبدأت مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم بشكل سريع، وتمكن الضيوف من هز الشباك مبكرًا، عن طريق أشلي ويستوود في الدقيقة السادسة، إلا أن البرازيلي روبرتو فيرمينو أدرك التعادل في الدقيقة 19.

وعزز السنغالي ساديو ماني تقدم الريدز بهدف ثان في الدقيقة 29، مُستغلًا كرة مقطوعة من المصري محمد صلاح، وكاد الأخير أن يُسجل هدفًا ثالثًا في الدقيقة 31، ولكن مرت كرته بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم بتقدم أصحاب الأرض بنتيجة 2/1.

وحاول محمد صلاح استعادة ذاكرة التهديف في مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم وهز الشباك في الدقيقة 51، إلا أن كرته خرجت بعيدًا، وواصل الريدز السيطرة على أحداث اللقاء، ليُضيف فيرمينو الهدف الثاني له والثالث لفريقه.

وجاء الهدف الثالث، بعدما انفرد محمد صلاح بالمرمى، ولكن المدافع تايلور أبعد الكرة من أمامه، لتصل إلى فيرمينو ليُسددها في الشباك في الدقيقة 67، وواصل الريدز إهدار الفرص في مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم وسط تألق من لاعبي الدفاع وحارس المرمى.

وتمكن الضيوف من تقليص الفارق في الدقيقة 91 عن طريق البديل يوهان جودموندسون، إلا أن ساديو ماني لم ينتظر كثيرًا، وسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 93، لتنتهي مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم بتحقيق الريدز لفوز عريض، بعد تراجع نتائجه مؤخرًا في البريميرليج.

وبعد مباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم رفع الريدز رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد فريق بيرنلي عند 30 نقطة في المركز الـ17.