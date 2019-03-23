مباراة مصر والنيجر .. الفراعنة يُخيبون الآمال ويسقطون في فخ التعادل

المواطن - محمد سمعه

سقط المنتخب المصري الأول لكرة القدم في فخ التعادل الإيجابي في مباراة مصر والنيجر، التي أقيمت اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات في تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والمقرر إقامتها في مصر.

وبدأ الشوط الأول من مباراة مصر والنيجر بتشكيل به الكثير من التغييرات في منتخب مصر، خاصة بعد ضمان الفراعنة التأهل لبطولة كأس أمم إفريقيا من الجولة الخامسة بعد الفوز على المنتخب التونسي، كما أن مصر ستُنظم بطولة أمم إفريقيا صيف العام الجاري.

ولم يكن الأداء ممتعًا من قبل لاعبي منتخب مصر خلال الشوط الأول من مباراة مصر والنيجر حتى انتهى النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني من مباراة مصر والنيجر، تحسن أداء منتخب مصر، حيث نجح سريعًا في تسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب محمود حسن تريزيجيه بعد تمريرة مميزة من اللاعب الشاب عمار حمدي لاعب نادي الاتحاد السكندري.

وبعد الهدف الأول للمنتخب المصري في مباراة مصر والنيجر، لم ينجح الفراعنة في الضغط الهجومي، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني؛ مما أعطى الفرصة لمنتخب النيجر للبحث عن تسجيل هدف التعادل.

وحاول منتخب النيجر العودة في مباراة مصر والنيجر، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل حتى تمكن اللاعب أمادو موتاري من تسجيل الهدف الأول والهدف الوحيد لمنتخب النيجر بالدقيقة الثانية والثمانين عبر تصويبة قوية لم يتمكن الحارس أحمد الشناوي من صدها.

ويذكر أن الحارس أحمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري كان تألق في مباراة مصر والنيجر وصد ركلة جزاء من منتخب النيجر خلال الشوط الثاني من عمر المباراة.

وانتهت مباراة مصر والنيجر بالتعادل الإيجابي، ليصبح رصيد منتخب مصر 13 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة العاشرة، بينما أصبح رصيد النيجر خمس نقاط في المركز الثالث بالمجموعة العاشرة.