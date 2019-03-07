مباريات #الشباب الأقل تسجيلًا للأهداف في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بالليوث مستوى مميزًا في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباريات نادي الشباب شهدت تسجيل أقل عدد من الأهداف في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأضافت “أوبتا”، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نجح في تسجيل 28 هدفًا، واستقبل 14 هدفًا حتى الآن، ووصفت شبكة الإحصائيات الشهيرة، مباريات الليوث بـ”الجفاف”.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره الفيصلي، بعد قليل، على استاد الأمير فيصل بن فهد، في افتتاح الجولة الـ23 من كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الشباب ضد الفيصلي اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالليوث المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة، فيما يقع عنابي سدير في المركز الثامن بـ30 نقطة.