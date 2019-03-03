مباريات اليوم في الدوري الإسباني .. ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد الأبرز

المواطن - مروة نبيل

انطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الـ26 بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبار ونظيره سيلتا فيجو.

وانتهت أولى مباريات اليوم في الدوري الإسباني الممتاز، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبار على سيلتا فيجو بهدف دون سجله سيرجي إينرش.

وستكون ثاني مباريات اليوم في الدوري الإسباني الممتاز بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس ونظيره خيتافي، حيث ستُقام المواجهة عند الساعة 5:15 بتوقيت السعودية.

وتُقام أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم بين ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد على ملعب “أنويتا”، عند الساعة 8:30 بتوقيت السعودية.

وفي أبرز مباريات اليوم في الدوري الإسباني لكرة القدم، يدخل الروخي بلانكوس مواجهة ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد بهدف تحقيق الفوز خارج ملعبه، وزيادة فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد، لحسم المركز الثاني لصالحه.

وتُختتم مباريات اليوم في الدوري الإسباني الممتاز، عند الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، بالمواجهة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا ونظيره أتلتيك بلباو.