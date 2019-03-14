متحدث #الهلال السابق: اتحاد القدم عبارة عن هواة يرأسون محترفين

المواطن - محمد سمعه

وضح عبدالكريم الجاسر، الإعلامي الرياضي والمتحدث الإعلامي السابق لنادي الهلال، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم في الوقت الحالي عبارة عن هواة يرأسون المحترفين؛ وذلك بسبب التخبط الإداري وتخبط القرارات في الفترة الأخيرة.

وتحدث عبدالكريم الجاسر في تصريحات إعلامية قائلاً: اتحاد القدم حالياً لا يمكن وصفه إلا أنه عبارة عن وجود هواة يرأسون محترفين، ولن تجد إلا شخصيات قليلة جداً تم تعيينها وبرواتب، ولكن هناك تخبط واضح في اتحاد القدم من تغيير أمناء للاتحاد خلال عام ونصف لكثرة تغيير رؤساء اتحاد القدم.

وأضاف الجاسر: وفي الاتحاد الحالي ستجد أن كل رؤساء اللجان من خارج مدينة الرياض وفي ظل هذا الوضع، أقول إن العمل في الأندية أكثر احترافياً من العمل في اتحاد القدم.

ويذكر أن قصي الفواز كان قد تقدم باستقالته من رئاسة اتحاد القدم وتولى لؤي السبيعي حالياً رئاسة الاتحاد بصورة مؤقتة حتى عقد جمعية عمومية مقبلة وانتخابات جديدة لاختيار الرئيس الجديد.

وكان فهد المدلج رئيس النادي الفيصلي طالب في وقت سابق باستقلالية لجنة المسابقات عن اتحاد القدم، مع تركيز اتحاد الكرة على إعداد وبناء المنتخبات السعودية وعدم الاهتمام بأي أمر يتعلق ببطولة دوري المحترفين.