متى يدخل شهر رمضان ويحل عيد الفطر هذا العام؟

المواطن - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم د. عبدالله المسند، أن تكون غرة شهر رمضان هذا العام يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، وأن يُصادف العيد يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو.

وأشار المسند، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إلى أن الاستفسار عن موعد دخول شهر رمضان بات من أكثر الأسئلة طرحاً هذه الأيام؛ نظراً لتعقيدات الحياة المرتبطة بترتيبات السفر والحجوزات، ومواعيد المناسبات الاجتماعية.

وقال إنه من المتوقع أن شهر رمضان لن يُتم هذا العام 30 يوماً، وستكون بدايته في يوم الاثنين الموافق 6 مايو المقبل، ونهايته في يوم الاثنين الموافق 3 يونيو المقبل، شريطة ألا تحمل السماء سحباً أو أتربة تحول دون الرؤية في يوم الترائي “29 رمضان / 3 يونيو”.

وأضاف المسند أن الهلال سيكون في يوم الترائي له مكث في أفق مكة المكرمة قدره نحو 6 دقائق فقط، وعليه ستكون رؤية الهلال صعبة جداً، ليظل احتمال تمام رمضان وارد لضيق فترة الرؤية، ناصحاً من لديه حجوزات ومناسبات بالأخذ بتمام رمضان من باب الحيطة والسلامة.