مجلس الأمن يحذر من تداعيات جرائم الحوثي في حجة اليمنية

المواطن - الرياض

حذر مجلس الأمن الدولي من تداعيات المجازر التي ترتكبها عناصر الميليشيا الانقلابية ضد قبائل جحور في محافظة حجة اليمنية.

وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في اليمن مجددًا في الوقت نفسه التزامه بالتوصل إلى حل سياسي في وفق المرجعيات المعتمدة.

ودعا مجلس الأمن لحل في اليمن وفق القرارات الأممية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار.

وارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية مجزرة جماعية، الأحد الماضي، ضد مدنيين من قبائل حجور في مديرية كشر شمال غربي محافظة حجة، ذهب ضحيتها أكثر من 40 قتيلاً وجريحاً من أسرتين فقط، ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

وواصلت الميليشيات تنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد المواطنين من أبناء وجهاء وشيوخ القبائل في منطقة العبيسة والقرى المجاورة طالت المئات، واحتجزتهم في عدد من المدارس والمراكز الصحية بالمنطقة، بعد أن حولتها إلى معتقلات كبيرة.

كما ارتفع عدد منازل المواطنين التي قامت بتفجيرها الميليشيات إلى أكثر نحو 52 منزلاً، منذ اقتحامها منطقة العبيسة التابعة لمديرية كشر الخميس الماضي.