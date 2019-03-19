مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة
برئاسة الأمير محمد بن سلمان

مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة

2019/03/19
الساعة 6:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة، ومنها العرض المقدم من وزارة الثقافة في شأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للثقافة ( المحدّثة )، وذلك في ضوء ما أبدي حيالها من نقاش حيال اجتماع المجلس بتاريخ 26 / 6 / 1440هـ.
واطلع المجلس على الوضع الحالي لقطاع الثقافة والهوية الوطنية، وحوكمة الجهات والقطاعات الفرعية، ومحفظة المبادرات الثقافية، إضافة إلى الدعم المطلوب لإنجازها.



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