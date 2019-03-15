مجمع طالبات بقعاء متعثر منذ 4 سنوات ومتحدث جامعة حائل : ما أعرف وين المعاملة!

المواطن -الرزني حماد - حائل :

طالب أهالي محافظة بقعاء منسوبي جامعة حائل بحقهم الكامل لمشروع مجمع الطالبات بالمحافظة والذي توقف العمل به بعد تعثر المقاول المنفذ.

وقال أحد الأهالي لصحيفة “المواطن “: كنا نأمل اكتمال المشروع في التاريخ المحدد والآن نقترب من اكتمال أربع سنوات والمشروع متعثر وطالبات الجامعة منذ إنشاء فرع جامعة بقعاء للبنات في مبنى مستأجر في انتظار اكتمال المشروع ولا حياة لمن تنادي.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لجامعة حائل ياسر الكنعان في تصريح لصحيفة “المواطن “: المشروع تم سحبه من المقاول السابق بسبب عدد من المخالفات ، وإعادته لإجراءات الطرح مرة أخرى ، والموضوع حاليًا ضمن المواضيع المدرجة في لجان وزارية (متمثلة بممثل وزارة المالية وممثل التعليم وممثل الجهة) تمهيدا لإعادة إقرارها وطرحها مرة أخرى.

وأضاف أنه تم سحب المشروع من المقاول منذ أكثر من سنتين والقضية الآن ليست لدى الجامعة وننتظر قرار اللجان الوزارية ومن ثم يعرض المشروع على وزارة المالية ومن ثم يعود للجامعة لطرح المنافسة مرة أخرى على المقاولين ، والموافقة على إقرار ميزانية للمشروع لإعادة طرحه مرة أخرى ، وإذا أقرتها اللجان الوزارية والمالية تأتي أوراقه للجامعة.

وتابع : “أنا فعلا ما أعرف وين مكان المعاملة وبأي جهة تحديدا” ، وما أعرفه أنه قد أرسل من الجامعة لطلب إعادة الطرح من مدة.

ويطالب أهالي محافظة بقعاء باكتمال المشروع ويتساءلون إلى أين ذهب المشروع ولدى من أوراقه ومتى سيكتمل الحلم المنشود ؟