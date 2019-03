مجموعة MBC الأولى بالشرق الأوسط في عدد المشاهدات عبر مواقع التواصل

المواطن - الرياض

تبوّأت “مجموعةMBC” المركز 37 عالمياً، والأول في الشرق الأوسط، لأكبر عدد مشاهدات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعام 2018 عن فئة “صُنّاع الإعلام” Global Media Properties – Media Creator، وذلك بعد أن تنافست مع نحو 3200 اسماً من كبار صنّاع المحتوى والمؤسسات الإعلامية والعلامات التجارية الرائدة حول العالم، فتمكّنت من دخول قائمة الـ 100 الأوائل عالمياً حاصدةً المركز 37 من بينها. صدر التصنيف العالمي والمركز الذي تبوّأته “مجموعةMBC” عن جوائز VideoAces السنوية من TubularLabsالعالمية المتخصّصة بقياس وتحليل وتصنيف نِسب مُشاهدة الفيديوهات عبر مواقع الانترنت على مختلف المنصّات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي تتوّج الشركات الإعلامية والعلامات التجارية صاحبة الفيديوهات الرقمية الأكثر مشاهدةً حول العالم. وبذلك، تكون “مجموعة MBC” خلّفت وراءها أسماء بارزة وعريقة من بين المؤسسات الإعلامية العالمية وصنّاع المحتوى، فحلّت بذلك قبل العديد من تلك الرائدة التي تمكّنت من بلوغ قائمة الـ 100، على غرار:Netflix وRT وKBS World TV وMasha and the Bear، وUS Today، وUS Agency for Global Media، وSKY PLC، وabc News، وPops Worldwide، وGMA، وغيرهم.

وكانت TubularLabs صرّحت أن عام 2018 حقق رقماً قياسياً من حيث كمية المحتوى الرقمي (الفيديو) المحمّل على الانترنت عبر المنابر الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث بلغ طول تلك الفيديوهات مجتمعة – والتي يناهز عددها نحو 804 مليون فيديو – ما يعادل زمنياً نحو 6500 عاماً! أي بواقع بزيادة قدرها 46% في الفيديوهات المُحمّلة مقارنةً بعام 2017.

من جانبه قال طارق القزّاز، رئيس قسم الإعلام الرقمي والخدمات الإبداعية (DMCS) في “مجموعة MBC”: “كان جوهر خطتنا لعام 2018 السعي إلى التفوّق على أنفسنا، إن جاز التعبير، لنكون أكبر علامة تجارية-إعلامية للفيديوهات الاجتماعية (Socialized Videos) في الشرق الأوسط، ومِن ضمن الأوائل على مستوى العالم.” وتابع القزّاز: “بفضل الكثير من الجهد والعمل الدؤوب من قِبل كافة الأقسام والقطاعات في “مجموعةMBC”، تمكّنا من تحقيق نتائج بلغت التوقعات بل وفاقتها. يعود هذا النجاح في المقام الأول إلى التزام جميع فرق العمل في المجموعة وفهمها لطبيعة احتياجات جمهور المشاهدين، ولرفعنا شعار: “حيث يوجد مشاهدون.. تتواجد MBC”.

يُذكر أن قسم الإعلام الرقمي والخدمات الإبداعية (DMCS) هو المسؤول في “مجموعة MBC” عن ابتكار وتوزيع وترويج المحتوى الإعلامي لـ MBC عبر جميع المنصّات الرقمية المحلية والعالمية، وبالتالي دعم القطاعات الأخرى في المجموعة على غرار قطاع التسويق وقطاع المحتوى الرقمي وقطاع الخدمات التجارية، وغيرها.

الجدير ذكره أن المراكز الخمسة الأولى في الترتيب العالمي TubularLabs لعام 2018 جاءت لصالح كل من:

1- Warner Media

2- LADible Group

3- The Walt Disney Company

4- The Soul Publishing

5- Buzz Feed.