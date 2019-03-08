محافظ المجاردة ينقل تعازي الملك سلمان وولي العهد لذوي الشهيد العماري

المواطن - أحمد الشهري - المجاردة

نقل محافظ المجاردة، يحيى بن عبدالرحمن آل حموض، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وتعازي وزير الداخلية وأمير منطقة عسير، لذوي الشهيد الوكيل رقيب عبدالله بن عجلان زايد العماري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد أثناء ذوده عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال المحافظ آل حموض أثناء تأدية واجب العزاء: إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلًا روحه فداءً للدين والوطن، حيث استشهد في ميدان الشرف مدافعًا عن ثرى بلاد الحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعًا عن الوطن وسام فخر لهم ولأسرته، داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته.