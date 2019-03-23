محافظ رجال ألمع معزيًا أسرة ماجد عسيري: شهادته وسام على صدورنا جميعًا

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

نقل محافظ رجال ألمع، صالح بن سعد آل فردان، تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي ماجد بن محمد آل أمشوه عسيري الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وأوضح آل فردان لدى زيارته مجلس العزاء اليوم بقرية ريم يرافقه رئيس مركز الحبيل أحمد بن ناصر آل أحمد ومدير شرطة المحافظة العقيد خالد بن سليمان العلكمي وعدد من القيادات الأمنية، أن شهادته وسام على صدورنا جميعًا، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعًا فداء لتراب الوطن ضد أي معتدٍ.