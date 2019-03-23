محافظ رجال ألمع معزيًا أسرة ماجد عسيري: شهادته وسام على صدورنا جميعًا

محافظ رجال ألمع معزيًا أسرة ماجد عسيري: شهادته وسام على صدورنا جميعًا

2019/03/23
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1835
0
طباعة
المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

نقل محافظ رجال ألمع، صالح بن سعد آل فردان، تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي ماجد بن محمد آل أمشوه عسيري الذي استشهد في الحد الجنوبي.

وأوضح آل فردان لدى زيارته مجلس العزاء اليوم بقرية ريم يرافقه رئيس مركز الحبيل أحمد بن ناصر آل أحمد ومدير شرطة المحافظة العقيد خالد بن سليمان العلكمي وعدد من القيادات الأمنية، أن شهادته وسام على صدورنا جميعًا، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعًا فداء لتراب الوطن ضد أي معتدٍ.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم