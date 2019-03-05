محافظ محايل يطالب STC بتحسين خدمة الاتصالات ومعالجة ضعف التغطية

المواطن - أحمد الشهري- محايل

أكد محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة، على أهمية العمل على تحسين مستوى خدمة الاتصالات بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بالمحافظة اليوم, مدير شركة الاتصالات السعودية بمنطقة عسير المهندس محمد بن أحمد المقصودي.

ورحب المحافظ في بداية اللقاء بالمهندس المقصودي, وناقش معه كل السبل الممكنة لتطوير أداء الخدمة وتحسين وسائل الاتصال ومشاريع شبكة الاتصال التي تغطي المحافظة والمراكز التابعة لها، والتي تهدف إلى تطوير وسائل الاتصال ومعالجة ضعفها في بعض أجزاء المحافظة.

من جهته أعرب المهندس المقصودي عن شكره وتقديره لمحافظ محايل على حسن الاستقبال والتوجيه, سائلاً الله أن يوفقه وزملاءه على العمل لتطوير الأداء في منظومة الاتصالات بالمحافظة ومراكزها، مؤكدًا أن الجميع يتطلع إلى خدمة متميزة، حضر اللقاء وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي.