محامٍ رياضي: تسجيل #الاتحاد للاعب ناصر الشمراني غير قانوني

المواطن - محمد سمعه

قال المحامي الرياضي علي عباس إن نادي الاتحاد ارتكب مخالفة قانونية بتسجيله اللاعب ناصر الشمراني كلاعب هاوٍ خارج فترتي الانتقالات الرسمية والمُعتمدة من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتحدث علي عباس لبرنامج الديوانية على قناة KSA SPORTS قائلاً: الاتحاد ارتكب مخالفة قانونية بتسجيله اللاعب ناصر الشمراني كلاعب هاوٍ خارج فترتي الانتقالات الرسمية، وهذا يعني أنه لا يحق له المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين أو في دوري أبطال آسيا مع العميد.

وأضاف علي عباس: تسجيل اللاعب كهاو يعني أنه سيشارك في دوري للهواة ولا يُوجد به أي محترفين، الدوري السعودي حالياً هو دوري للمحترفين وليس للهواة، وللأسف معظم الأندية في المملكة تُسجل لاعبين خارج فترتي الانتقالات بصورة غير قانونية.

ويذكر أن الاتحاد كان أعلن تعاقده مع اللاعب ناصر الشمراني كلاعب هاوٍ بعد توقيع مخالصة مالية معه من قِبل نادي الشباب في شهر فبراير الماضي.

وكان نادي الفيحاء تقدم باحتجاج إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، اعتراضاً على إشراك الاتحاد للاعب ناصر الشمراني في قائمة لقاء الفيحاء رغم تواجده على مقاعد البدلاء.