محمد الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بأمر الملك سلمان

محمد الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بأمر الملك سلمان

2019/03/23
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر أمر ملكي يتعيين المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعدًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

وجاء في نص الأمر الملكي:

الرقم أ / 261
التاريخ 16 / 7 / 1440هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : يعين المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعداً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.
ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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