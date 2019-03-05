محمد الشلهوب .. احتفل بمولوده وكسر هيمنة العين في عقر داره

المواطن - محمد سمعه

يقولون “الذهب لا يصدأ”، وهذا ما نجح النجم محمد الشلهوب في إثباته عندما قاد نادي الهلال للفوز على فريق العين الإماراتي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان النجم محمد الشلهوب سجل هدف الفوز لنادي الهلال بالدقيقة الخامسة والستين من عمر المباراة عبر تصويبة قوية لم يتمكن الحارس الإماراتي خالد عيسي حارس مرمى نادي العين من صدها.

وأصبحت فرحة محمد الشلهوب فرحتين بعد فوز الهلال على نادي العين، حيث احتفل بمولوده الجديد” بندر”، كما احتفل محمد الشلهوب في الوقت ذاته بكسر تفوق نادي العين على فريق الهلال في ملعب هزاع بن زايد بعد المباراة السابعة، والتي جمعت بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا على ملعب نادي العين.

وحرص محمد الشلهوب أثناء احتفاله بهدفه في شباك نادي العين على تقليد احتفال النجم البرازيلي الشهير بيبتو والذي كان يهز يديه عندما يُحرز أي هدف للمنتخب البرازيلي في كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأميركية احتفالًا بمولوده.

ويذكر أن نجوم الهلال اهتموا بتهنئة النجم محمد الشلهوب على مولوده “بندر” وعلى هدفه في نادي العين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكان الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال صرّح بعد مباراة العين أنه طلب من محمد الشلهوب الاحتفال على طريقة الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لكن محمد الشلهوب فضل الاحتفال على طريقة بيبتو.

وأكد محمد الشلهوب أن انتصار الهلال على نادي العين جاء بسبب روح اللاعبين القتالية وخوفهم على مصلحة الفريق الهلالي.

وكان محمد الشلهوب صرّح في وقت سابق أنه لم يحدد بعد مصيره سواء باعتزال كرة القدم أو الاستمرار مع نادي الهلال، مضيفًا أنه يركز على التألق مع الزعيم خلال الموسم الجاري.

وفاز محمد الشلهوب بلقب دوري أبطال آسيا مع نادي الهلال في عام 2000، ويأمل في التتويج بلقبه الثاني في هذه البطولة مع الزعيم في 2019.