محمد العويس: #الأهلي لن يُفرط في صدارة مجموعته

المواطن - محمد سمعه

أكد الحارس محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز على نادي باختاكور الأوزبكي غدًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث محمد العويس في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وباختاكور قائلًا: مباراة الغد مهمة للفريق لمواصلة الانتصارات في مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا، ونخوض تمامًا مواجهة صعبة، خاصة أن المنافس يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

وأضاف العويس: لدى اللاعبين إصرار على إسعاد جماهير الأهلي الوفية وتحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة والاستمرار في صدارة المجموعة بعد تحقيق فوز مهم في بداية المشوار الآسيوي على فريق السد القطري في جدة.

وتابع العويس: جميع فرق المجموعة لديها نفس الحظوظ في خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الرابعة، وانتصار الفريق في لقاء الغد سيمنحنا مزيدًا من الثقة والهدوء في قادم المباريات، ونسعى دائمًا لتحقيق الفوز في جميع المسابقات التي نُشارك فيها.