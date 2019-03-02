محمد الماس: #الهلال أقوى فريق سعودي وعربي وسيُبدع آسيويًّا

المواطن - محمد سمعه

أشاد محمد الماس، الناقد الرياضي، بأداء نادي الهلال المميز في الفترة الأخيرة واستمراره في صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على الفيصلي بالأمس في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري.

وتحدث الماس في تصريحات لبرنامج كورة المذاع على قناة روتانا خليجية قائلًا: يرحل مدرب أو لاعب ويأتي غيره ولا يزال الهلال يقدم مجهودًا وعملًا أكثر من رائع، وهو بالفعل يستحق صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتابع الماس: الهلال بالنسبة لي أقوى فريق سعودي وأقوى فريق عربي وخليجي، وفي البطولات القارية سيكون له حضور كبير في آسيا؛ لأنني لن أبالغ إذا قلت هذا الأمر.

وأضاف الماس: نجاح الهلال في الفترة الأخيرة جاء نتيجة منظمة عمل كاملة ومتكاملة، وهذا يُثبت أن إدارة الهلال تسير على الطريق الصحيح، وأيضًا اندماج جيوفنكو مع نجوم الهلال، وهو منضم للفريق منذ شهر، يدل على البيئة الجيدة والإيجابية في نادي الهلال حاليًّا.

وتابع الماس: الهلال سيكون بطل الدوري، وجماهير الاتحاد بالنسبة لي ستكون بطل الدوري في التشجيع، انظروا إلى عدد الحضور الجماهيري في المباريات، عشق لنادي الاتحاد بلا حدود.

ويحتل نادي الهلال حاليًّا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 55 نقطة.