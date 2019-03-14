محمد بن فيصل: #الهلال و #الاتحاد هما قطبا الكرة السعودية وهذا الأمر يضايقني

المواطن - محمد سمعه

قال الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، إن أزرق العاصمة ونادي الاتحاد هما القطبان الوحيدان لكرة القدم السعودية؛ لما لهما من تاريخ عريق وكبير.

وتحدث محمد بن فيصل لبرنامج “صدى الملاعب” قائلًا: الهلال والاتحاد هما قطبا الكرة السعودية، وأقدر كل الأندية واحترمها لكن الهلال والاتحاد لهما طعم خاص في الكرة السعودية، فريقان كبيران وعريقان للغاية لما لهما من تاريخ كبير.

وأضاف رئيس الهلال: حقيقة أتضايق من العقوبات والتي تُوقع على رؤساء الأندية لمجرد نزولهم واحتفالهم مع لاعبي فريقهم أو مواساتهم، بالنسبة لي أرى أن النزول إلى أرض الملعب والاحتفال مع اللاعبين أو مواساتهم أمر أفضل من الاحتفال أو إبداء الحزن من خلال حسابك الخاص في تويتر.

وأكمل محمد بن فيصل حديثه قائلًا: هذا الأمر يُثير الضيق والاحتجاج بالنسبة لي، يجب أن يشعر لاعبوك بأنك كرئيس للنادي قريبًا منهم في كل وقت.

ويذكر أن نادي الهلال يحتل حاليًا صدارة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 56 نقطة، كما حقق الهلال فوزًا مهماً على حساب نادي الدحيل القطري أول أمس في دوري أبطال آسيا بثلاثية مقابل هدف.