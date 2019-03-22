محمد بن فيصل لـ السويلم : الهلال يُكبّرك.. وسنتخذ الإجراءات القانونية ضدك

المواطن - مروة نبيل

شن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل، هجومًا على رئيس نادي النصر سعود السويلم؛ بسبب تصريحاته في برنامج كورة على قناة روتانا خليجية البارحة.

ورد ابن فيصل على تصريحات السويلم من خلال عدة تغريدات عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قبل قليل، وقال: “الاستضافة كانت كرئيس للنصر. الحديث كله عن الهلال.. الهدف هو الترند والانتشار وذاك ليس بجديد.. الهلال يُكبّرك”.

وتابع ابن فيصل تصريحاته: “أيضًا يبدو أنه أدرك عقلية غالب جماهير ناديه… والألوية الكبرى لديهم وهي مهاجمة ومحاولة الانتقاص من الهلال حتى الدخول على صفقاته من أجل التخريب كما ذكر وأنا أقول (عسى الله لا يغير عليهم)”.

وأضاف: “يتحدث عن الفرق بين تمثيل الهلال داخليًّا وخارجيًّا، ويربطه بأحقية تمثيل الهلال خارجيًّا وأحقية فريقه.. ما أدري فعلًا هل يقرأ التاريخ وإلا على الأقل هل شاهد ترتيب الهلال والنصر في البطولة الآسيوية حاليًّا؟! أو يظن أن الموضوع بالقرعة أو الترشيح؟!”.

وواصل ابن فيصل تغريداته قائلًا: “اعترف في اللقاء بأنه غيّر رئيس لجنة الحكام! هذا الاعتراف الخطير سيجعلنا نتخذ الخطوات القانونية ضده وضد الاتحاد السعودي لكشف تفاصيل هذا التدخل السافر والغريب ومحاسبة المسؤول عن ذلك!”.

ونشر ابن فيصل مقطع فيديو لرئيس النصر السويلم خلال حديثه، وعلق عليه قائلًا: “اكتشفنا أن سبب تهربه من اللقاءات المباشرة ليس لنقص الثقافة الأدبية فقط بل الثقافة الرياضية أيضًا”.

ووجه ابن فيصل رسالة إلى جماهير الهلال وقال: “زعيم قارة آسيا مهما حاولوا سحبنا إلى خارج الميدان فلن يستطيعوا؛ لأننا نعلم أهدافهم ولكن دورنا كإدارة الرد والدفاع عن نادينا في وسائل التواصل وعبر الجهات الرسمية!”.

واختتم ابن فيصل حديثه قائلًا: “أما العمل على تهيئة الفريق وتجهيزه فهو عمل قائم ومستمر ومركز لمواصلة تحقيق البطولات بإذن الله”.