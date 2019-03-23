محمد بن يحيى الشهري صاحب الـ50 بحثًا علميًّا مديرًا لجامعة الشمالية

المواطن - شريف النشمي - الشمالية

صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد بن يحيى بن غرامة الشهري مديرًا لجامعة الحدود الشمالية.

ومحمد بن يحيى الشهري هو أستاذ الجراحة في كلية الطب في جامعة الملك سعود، واستشاري جراحة عامة بمستشفى الملك خالد الجامعي، وأيضًا كان وكيلًا لجامعة الملك سعود للتخصصات الصحية سابقًا، ووكيل جامعة الملك سعود للفروع سابقًا، وأيضًا وكيلًا لجامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي سابقًا ورئيسًا للجمعية السعودية للتعليم الطبي المؤسس سابقًا، وعضوًا بمجلس إدارة الجمعية السعودية للجراحة العامة سابقًا، بالإضافة إلى كونه رئيسًا للجنة التأسيسية للجمعية السعودية للتعليم الطبي، وعضوًا بمجلس الأمناء جامعة الفيصل- الرياض سابقًا، وعضوًا بمجلس أمناء كليات الرياض للصيدلة وطب الأسنان.

وحصل محمد بن يحيى الشهري على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام 1402هـ وشهادة المجلس الكندي في تخصص الجراحة العام نوفمبر 1989م، وزمالة الكلية الملكية الكندية في تخصص الجراحة العامة- فبراير 1990م، وأيضًا زمالة الكلية الأمريكية للجراحين أكتوبر 1997م، بالإضافة إلى شهادة التعليم الطبي جامعة دندي في أسكتلندا 2003م.

ولمحمد بن يحيى الشهري ما يقرب من 50 بحثًا علميًّا منشورًا في مجلات عالمية ومحلية محكمة.

مناصب إدارية:

وحصد محمد بن يحيى الشهري العديد من المناصب الإدارية، منها:

عميد كلية الطب- كلية طب أبها خلال الفترة من 1412- 1420هـ.

وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي 1420-1423هـ.

عضو مجلس جامعة الملك سعود من 3/ 9/ 1412هـ (6/ 3/ 1992م) حتى تاريخ 9/ 1/ 1419.

رئيس اللجنة التأسيسية لكلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة.

رئيس لجنة الابتعاث والتدريب وشئون المعيدين والمحاضرين في جامعة الملك خالد.

رئيس لجنة المناهج والخطط الدراسية في جامعة الملك خالد.

المشرف على قسم طب الأسرة والمجتمع بالكلية من 1415هـ حتى تاريخ 1417هـ.

الرئيس السابق ورئيس اللجنة المؤسسة للمجلس المشترك للدراسات العليا للحصول على الزمالة العربية والبريطانية في تخصصات الجراحة في مستشفى عسير المركزي.

الرئيس السابق لأقسام الجراحة في مستشفى عسير المركزي.

الرئيس السابق ورئيس اللجنة التأسيسية لنادي عسير للجراحين.

رئيس لجنة مراقبة الجودة النوعية في مستشفى عسير المركزي سابقًا.

عضو سابق بلجنة المخالفات الطبية في منطقة عسير.

عضو لجنة الأدوية الطبية في مستشفى عسير المركزي سابقًا.

عضو لجنة الحوادث في مستشفى عسير المركزي سابقًا.

منح وجوائز:

كما حصل محمد بن يحيى الشهري على العديد من المنح والجوائز، ومنها:

– درع التميز للجمعية السعودية للجراحة العامة والمقدم من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله رئيس الحرس الوطني كأحد أفضل ستة جراحين في المملكة العربية السعودية في عام 1427هـ.

درع المدرس المثالي بكلية الطب- جامعة الملك خالد لعام 1426هـ.

شهادة شكر وتقدير مقدمة من سمو سفير خادم الحرمين الشريفين بواشنطن ورئيس مجلس إدارة أندية الطلاب ومدارس أبنائهم للمساهمة في أنشطة نادي أوتاوا عام 1408هـ (1988م).

– درع الملحقية التعليمية في مدينة أوتاوا التابع لأندية الطلاب السعوديين في أمريكا الشمالية للنشاط الثقافي والاجتماعي في عام 1409هـ (1989م).

– درع المهارة اليدوية للأطباء المقيمين في أقسام الجراحة في جامعة أوتاوا عام 1985م.

– درع النشاط الطلابي للمدرس المثالي بكلية الطب- جامعة الملك سعود فرع أبها لعام 1411/ 1412هـ (1990/ 1991م).

– شهادة شكر من الأمير سلطان بن عبدالعزيز للإسهام في إنشاء كليات العلوم والتقنية في الطائف.

أوجه النشاطات الأخرى:

ولمدير جامعة الشمالية نشاطات أخرى منها:

رئيس اللجنة التأسيسية للندوة الأولى لنادي عسير للجراحين 11/ 1410هـ (مايو 1990) التي عقدت بمستشفى عسير المركزي بالمملكة العربية السعودية.

رئيس لجنة الندوة الثانية لنادي عسير للجراحين التي عقدت بمستشفى خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية في 1410هـ (1990م).

رئيس لجنة الندوة الجراحية الثالثة لنادي عسير للجراحين التي عقدت بمستشفى عسير المركزي في 4/ 1411هـ (نوفمبر 1990م).

رئيس لجنة الندوة الجراحية الرابعة لنادي عسير للجراحين التي عقدت في مستشفى محايل بالمملكة العربية السعودية في 5/ 1411هـ (ديسمبر 1990م).

رئيس لجنة الندوة الجراحية الخامسة لنادي عسير للجراحين التي عقدت بمستشفى النماص في 11/ 1411هـ (مايو 1991م).

رئيس لجنة الندوة الجراحية السادسة لنادي الجراحين التي عقدت بمستشفى بيشة بالمملكة العربية السعودية في 7/ 1412هـ (1/ 1992م).

محاضرة عن الوقاية من الإصابات نظمتها المديرية العامة للشئون الصحية في بيشة بالمملكة العربية السعودية بمناسبة يوم الصحة العالمي في 10/ 1412هـ (4/ 1992م).

رئيس لجنة مقابلة واختيار الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية الطب بأبها منذ 1412هـ (1992م).

رئيس لجنة اختيار المعيدين بالكلية منذ 1412هـ (1992م) حتى تاريخه.

عضو الاجتماع الثاني للجنة عمداء كليات الطب في دول الخليج العربي- مسقط في سلطنة عمان- أكتوبر 1995م.

عضو الاجتماع الثالث للجنة عمداء كليات الطب في دول الخليج العربي في البحرين- أكتوبر 1996م.

عضو الاجتماع الرابع للجنة عمداء كليات الطب في دول الخليج العربي في الكويت- إبريل 1997م.

عضو الاجتماع الخامس للجنة عمداء كليات الطب في دول الخليج في الرياض-أكتوبر1997م.

عضو الاجتماع السادس للجنة عمداء كليات الطب في دول الخليج في العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عضو الاجتماع السابع للجنة عمداء كليات الطب في دول الخليج في جدة.

عضو الاجتماع الأول للجنة عمداء كليات الطب في المملكة في جامعة أم القرى- أكتوبر 1996م.

رئيس الاجتماع الثاني للجنة عمداء كليات الطب في المملكة في جامعة الملك سعود فرع أبها- أكتوبر 1997م.

عضو الاجتماع الثالث للجنة عمداء كليات الطب في المملكة في جدة.

عضو الاجتماع الرابع للجنة عمداء كليات الطب في المملكة في الدمام.

عضو الوفد الزائر للكليات والمؤسسات التعليمية الصحية في دولتي أستراليا ونيوزيلندا في عام 1418.