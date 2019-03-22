محمد صلاح بديل كييزا في يوفنتوس

المواطن - مروة نبيل

جدد مسؤولو نادي يوفنتوس الإيطالي اهتمامهم بنجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد موقع “توتو ميركاتو”، أن المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، فابيو باراتيسي، يُتابع محمد صلاح، نظرًا لخبرته الكبيرة في كرة القدم الإيطالية، حيث سبق ولعب في صفوف فيورنتينا وروما، قبل انتقاله إلى ليفربول صيف 2017.

وأضاف الموقع الإيطالي، أن نادي يوفنتوس يسعى لضم نجم فيورنتينا فيديريكو كييزا، ولكن في حالة فشل المفاوضات، يعتبر اليوفي أن محمد صلاح البديل المثالي له.

وأشار موقع “توتو ميركاتو”، إلى أن نادي يوفنتوس مستعد لتقديم عرض يتضمن انتقال نجمه باولو ديبالا إلى صفوف ليفربول، بالإضافة إلى تقديم مبلغ مالي، من أجل إقناع الريدز ببيع محمد صلاح.

ويُعد محمد صلاح واحدًا من أبرز لاعبي نادي ليفربول، وحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ويُنافس على اللقب هذا الموسم أيضًا، ومدد تعاقده مع الريدز حتى عام 2023.