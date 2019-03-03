محمد عطية شبابي من الموسم المقبل

المواطن - مروة نبيل

نجح مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، في التعاقد مع محمد عطية لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لـ محمد عطية بعد توقيع عقود انضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالليوث.

وتمنى مجلس إدارة نادي الشباب التوفيق للاعب محمد عطية في مسيرته الرياضية المقبلة بقميص الليوث، وأن تكون مسيرة حافلة بالنجاحات والإنجازات.

وكان نادي الشباب قد نجح في الحصول على توقيع الكولومبي المتألق دانليو أسبريلا لمدة موسمين، بداية من الموسم الجديد أيضًا.

ويسعى خالد البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بلاعبين مميزين في الموسم الرياضي الجديد، أملًا في المنافسة على البطولات بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه الليوث هذا الموسم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة.