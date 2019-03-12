مخزونات النفط الخام الأمريكية تنخفض 2.6 مليون برميل في أسبوع

المواطن - متابعة

قال معهد البترول الأمريكي يوم أمس الثلاثاء: إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت على غير المتوقع الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين وزادت مخزونات نواتج التقطير.

وهبطت مخزونات الخام 2.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس إلى 449 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.7 مليون برميل.

وقال المعهد: إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما انخفضت 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن معدلات استهلاك المصافي من الخام ارتفعت بمقدار 29 ألف برميل يوميًّا.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 195 ألف برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.