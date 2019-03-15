مدرب الأخضر السابق يقترب من تدريب منتخب الإمارات

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الهولندي بير فان مارفيك، مدرب المنتخب السعودي السابق، قريبًا من تدريب المنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم.

وذكر موقع NATIONAL SPORT أن فان مارفيك يقود قائمة المرشحين، حيت زادت فرصه بصورة كبيرة حول تدريب منتخب الإمارات في الفترة الأخيرة بعد قطع شوط كبير من المفاوضات مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

ويريد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم التعاقد مع مدرب قوي بعد رحيل المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني عقب خروج منتخب الإمارات من دور نصف النهائي لبطولة كأس أمم آسيا بعد الخسارة من منتخب قطر برباعية دون رد.

وسبق لبير فان مارفيك قيادة المنتخب السعودي للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ثم رحل بعد ذلك، وتم تعيين المدربين الأرجنتينيين إدجاردو باوزا وخوان بيتزي.

كما نجح بير فان مارفيك في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا مع المنتخب الهولندي بعد خسارة النهائي لمصلحة المنتخب الإسباني.

ويستعد المنتخب الإماراتي خلال الفترة المقبلة لمواجهة المنتخب السعودي وديًّا في الحادي والعشرين من شهر مارس الجاري، ثم مواجهة منتخب سوريا في السادس والعشرين من الشهر ذاته.