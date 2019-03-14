مدرب #الاتفاق : صُدمت من احتساب هدف حمدالله أمامنا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس، مدرب الاتفاق، أنه شعر بالصدمة والاندهاش وذلك بعد احتساب هدف النصر الثالث والذي سجله المغربي عبد الرزاق حمدالله في المباراة والتي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث بيرناس في تصريحات إعلامية قائلًا: حقيقة شعرت بالصدمة لاحتساب هدف حمدالله والذي جعل النصر يتقدم بثلاثة أهداف، الهدف غير صحيح والجميع رأى ما حدث، ولا أود الحديث عن أخطاء الحكام أو انتقاد التحكيم.

وتابع مدرب الاتفاق: شعرت بأن الاتفاق غير محظوظ مع تقنية الـVAR والحكم في مباراة النصر، ولكن ما حدث قد حدث، والهدف الأول الذي سجله حمدالله ثم تم إلغاؤه من قبل الـVAR به شك كبير ولا أستطيع الحكم عليه.

وواصل مدرب الاتفاق حديثه قائلًا: حقيقة لا أجد سبباً لتراجع نتائج الاتفاق في الفترة الأخيرة رغم أننا نلعب بصورة جيدة ولكننا سنقاتل خلال المباريات المقبلة لتحقيق نتائج أفضل في بطولة الدوري.

وأضاف بيرناس: الاتفاق لن يهبط وسنسعى للبقاء في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويحتل نادي الاتفاق المركز التاسع في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة.

وسيواجه الاتفاق فريق الشباب غدًا في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.