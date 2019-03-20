مدرب #الشباب: هذا هو أفضل مدافع في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعة

كشف المدرب الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عن أفضل مدافع في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة الحلية.

ونقل موقع GAZETA SPORTRLOR تصريحات سوموديكا والذي قال: كان يجب استدعاء اللاعب فاليركا جامان لمنتخب رومانيا، فهو أفضل مدافع في الدوري السعودي حاليًا طبقًا للإحصائيات والأرقام، ولا أقول هذا الأمر لأنه لاعب في فريقي.

وأضاف سوموديكا: جامان قدم مستويات مذهلة في مباريات الشباب أمام الهلال والاتحاد والنصر، خاصة أمام بافيتيمبي غوميز وألكسندر بريجوفيتش واللاعب البرازيلي جوليانو وهم نجوم جاءوا للسعودية مقابل عشرات الملايين، ومن الصعب على أي مهاجم التألق أمام جامان.

ويذكر أن جامان كان انضم لفريق الشباب في عام 2018 قادمًا من صفوف فريق ستيوا بوخارست الروماني.

ولم يفكر المدرب كوزمين كونترا في استدعاء جامان لمباراتي المنتخب الروماني في شهر مارس أمام منتخبي السويد وجزر الفارو.

ويذكر أن منتخب رومانيا سيواجه المنتخب السويدي يوم 23 مارس الجاري، وسيواجه منتخب جزر الفارو يوم 26 من الشهر ذاته.