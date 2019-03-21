مدرب #الفيحاء : أتمنى تقليص عدد أندية الدوري وأنا مثل مورينيو وجوارديولا

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الجزائري نور الدين زكري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، عن خطته مع فريقه لضمان بقائه في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال زكري في تصريحات لبرنامج في المرمى على قناة العربية: بالطبع الفيحاء أمام مهمة صعبة للبقاء في الدوري الممتاز، وأرى أن هبوط أربعة أندية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى دوري الدرجة الأولى أمر يُسبب لهم ظلم، فهناك فارق شاسع بين أندية دوري الدرجة الأولى والدوري الممتاز.

وتابع زكري: أتمنى تقليص عدد أندية دوري المحترفين فمثلًا بدل 16 فريقًا يُصبحون 14 فريقًا ويهبط فريقين ويعود فريقين من دوري الدرجة الأولى، فهذا يُحقق التوازن المطلوب.

وأضاف مدرب الفيحاء: مررت خلال تجاربي السابقة كمدرب بفترات صعبة للغاية ولكن لم أهبط مع أي فريق دربته في ظروف صعبة.

وأكمل زكري حديثه قائلًا: تلقيت الكثير من الشهادات التدريبية في إيطاليا وأنا مثل مورينيو وجوارديولا في الحصول على الشهادات العلمية التدريبية، ولكننا مختلفين في الأسماء.

واختتم زكري قائلًا: الفيحاء له خمس مواجهات في آخر سبع مباريات على أرضه وإدارة الفيحاء تتمنى بقاء فريقها في دوري المحترفين.

يحتل نادي الفيحاء حاليًا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة.