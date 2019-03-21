مدرب #الفيصلي يكشف الفائز بالدوري بين #الهلال و #النصر

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيصلي، عن الأقرب من وجهة نظره للفوز ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وقال شاموسكا في تصريحات إعلامية لقناة “العربية”: أرى من وجهة نظري إن الهلال والنصر يتنافسان بقوة على لقب الدوري والأقرب للتتويج بالبطولة هو نادي الهلال بسبب الأداء الجماعي والذي يؤدي به الفريق في المباريات الأخيرة.

وأضاف شاموسكا: تسلمت تدريب الفيصلي في نصف الموسم وهذه مخاطرة كبيرة لأي مدرب ولكنني أبذل قصارى جهدي مع الفريق، والأداء بدأ يتحسن لأننا نلعب مباراة واحدة في الأسبوع الواحد ولو كنت تسلمت مهمة تدريب الفيصلي في صيف العام الماضي لكنتم رأيتم الفريق بوضع مختلف وينافس على الدوري كذلك.

وأكمل مدرب الفيصلي حديثه قائلًا: بالطبع الخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أثر بالسلب علي وعلى الفريق وكنت أتمنى الوصول إلى المباراة النهائية مثل الموسم الماضي ولكن الهلال كان له رأي آخر وأرى أن فريقي ظُلم تحكيميًا أمام الهلال.

وأضاف شاموسكا: طلبت من إدارة الفيصلي عدم التفريط في اللاعبين الجيدين بالفريق وتدعيم الصفوف بصفقات قوية، وهذا ما حدث بعد رحيل عبد العزيز البيشي لم يرحب الفيصلي ببيع أي لاعب آخر خاصة روجيريو كوتينيو وهذا جيد من أجل مصلحة الفريق.