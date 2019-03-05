مدرب #النصر : هذا سبب خسارتنا أمام الوصل

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن سبب الخسارة أمام نادي الوصل الإماراتي بالأمس في دوري أبطال آسيا.

وتحدث روي فيتوريا بعد المباراة قائلًا: نتيجة المباراة لم تكن عادلة، لقد كنا الأفضل، ثم سُجل الهدف علينا بطريقة ما، وكانت تنقصنا أمام الوصل بعض التفاصيل والتي كانت من الممكن أن تصنع الفارق.

وأضاف مدرب النصر: التحليل التحكيمي اتركه للجميع لكن نحن لدينا الملعب لنعمل فيه فقط، والخصم سجل هدف ونحن لم نُحرز أي أهداف وهكذا خسرنا المباراة.

وواصل روي فيتوريا حديثه قائلًا: شكل النصر بعد تسجيل الهدف في مرماه كان أفضل وكان يجب أن نظهر منذ الدقيقة الأولى بهذا الشكل، وأمام الوصل حصلنا على فرص عديدة لتسجيل الأهداف وأضعنا الفرص وهذا هو سبب الخسارة ببساطة.

واختتم روي فيتوريا حديثه قائلًا: خسرنا أول مباراة في دوري أبطال آسيا ولكن لا يزال هناك 5 مباريات متبقية، سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية خلال الفترة المقبلة.

سيواجه نادي النصر في الجولة الثانية، فريق ذوب آهان أصفهان الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا.