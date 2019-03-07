مدرب يوفنتوس مُرشح لتدريب ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

رُشح المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني في بداية الموسم المقبل بعد رحيل المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وبعد توديع نادي ريال مدريد لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي اياكس أمستردام الهولندي، أصبحت فرص تواجد سولاري كمدرب للريال صعبة للغاية خاصة أن الفريق ودع بطولتين خلال أسبوع واحد وهما كأس ملك إسبانيا على يد برشلونة ودوري الأبطال أول أمس الثلاثاء.

ويذكر أن أليغري دخل في خلافات مؤخرًا مع إدارة يوفنتوس بعد الخسارة من نادي أتليتكو مدريد الإسباني بثنائية نظيفة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث قيل إن إدارة اليوفي تفكر في إقالة أليغري في حال ودع البيانكونيري دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

ودخل مع أليغري في قائمة الترشيحات لتدريب نادي ريال مدريد كل من الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي ومواطنه يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني.

وصل أليغري بنادي يوفنتوس إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال آخر 4 أعوام، وكان ذلك في عام 2015 أمام برشلونة وفي عام 2017 أمام ريال مدريد.