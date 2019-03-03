مدني مكة يحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني.. سلامة الأطفال غايتنا

المواطن _عبدالرحمن المحمادي _مكة

برعاية صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة تحت شعار ” سلامة الأطفال غايتنا”.

وقد افتتح المعرض المعد بهذه المناسبة بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية بالعاصمة المقدسة حيث تم الاطلاع على ما يحويه من أجنحة مختلفة تهدف لإيصال ثقافة السلامة كما تم تدشين الحملة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي “حملة كاشف الدخان أمان لك”، المقامة في المعرض.



بعد ذلك ألقى مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العميد عبدالله بن عيد القرشي , كلمه رحب فيها بالحضور وأكد على أهمية هذه المناسبة لنشر وتوسيع منظومة ثقافة السلامة وقال “إن المملكة ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني تحتفل مع مثيلاتها من الدول الأعضاء في المنطقة الدولية للحماية المدنية تقديرا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود عظيمة ومتواصلة للحفاظ على سلامة المجتمع وأضاف بأن شعار اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام يحمل مضامين هادفة باعتبار أن السلامة غاية كل فرد في هذه الحياة والطفل عنوان السعادة ولهذا تعمل كافة المجتمعات باختلاف أطيافها وشرائحها لتحقيق هذه الغاية، من خلال تحديد المخاطر التي تشكل خطرا على الأرواح والممتلكات على حد سواء باختلاف النوع والطبيعة والزمان والمكان واتخاذ التدابير الوقائية المناسبة لمواجهة ذلك.

بعد ذلك شاهد الجميع فيلماً وثائقياً عن أهمية سلامة الطفل وآلية التعامل مع المخاطر التي تحدث أثناء تواجده في كافة المواقع وكذلك عرض وثائقي عن مخاطر التوصيلات الكهربائية وعرض آخر عن مخاطر المسابح وأهم إرشادات السلامة المتبعة في مثل هذه المواقع والحالات كافة وآلية التعامل مع المخاطر في مثل هذه المواقع.

أعقب ذلك تكريم الجهات المشاركة في المعرض وقد أثنى اللواء المطرفي على الجهود المبذولة وذلك بمشاركة الجهات المشاركة على اختلاف تخصصاتها خاصة المعنية بسلامة ذوي الاحتياجات الخاصه وتميز ما يتم عرضه من أعمال وتقنيات تساعد على وصول رسالة السلامة بمفهومها المعاصر.