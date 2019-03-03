مدير الأمن العام يكرم أفراد أمن كشفوا غموض قضايا جنائية بمكة

المواطن - مكة المكرمة

بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن/ خالد بن قرار الحربي، كرَّم مدير شرطــــة منطقة مكـــة المكرمــــة سعادة اللـواء / عيد بن سعد العتيبي عدداً من منسوبي القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة ممن كان لهم دور بارز في كشف غموض عددٍ من القضايا الجنائية مؤخراً, ونقل لهم خلال ذلك تحيات معالي مدير الأمن العام وشكره وتقديره لما يبذلونه من جهود ميدانية مثمرة.

وبهذه المناسبة ثمن سعادة مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لمعالي مدير الأمن العام دعمه وتشجيعه المستمر لمنسوبي أفرع الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة.

وأكد مدير شرطة مكة عزم رجال الأمن المخلصين على المضي قدماً في تأدية مهامهم الأمنية بكل إخلاص وأمانة في خدمة أمن المجتمع وسلامته واستقراره.