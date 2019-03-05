مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بـ الجوازات لـ”المواطن”: خطة استراتيجية لتحويل جميع الخدمات إلى إلكترونية

المواطن - الهنوف السليمان - الرياض

قال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العميد محمد بن عبدالعزيز السعد، إن المديرية العامة للجوازات وضعت خطة استراتيجية لها فيما يخص تحويل جميع خدماتها المقدمة للمواطن والمقيم والزائر إلى خدمات إلكترونية.

وأضاف السعد، في تصريحات خاصة لـ”المواطن“، أن الجوازات قامت بإطلاق برنامج ” جوازات المستقبل “، وهو عبارة عن استطلاع للرأي العام تم تدشينه في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة الخدمات التي يرغب المستفيد في تحويلها إلى خدمات إلكترونية.

وتابع: بدأت الجوازات في دراسة تلك الخدمات المطلوب تنفيذها إلكترونياً من المستفيدين وجدولتها حسب أهميتها وتذليل كافة الصعوبات لجعلها خدمة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في تنفيذ الخدمة وتحويل جميع متطلباتها إلى خدمات يمكن تنفيذها إلكترونياً لتخرج في النهاية إلى خدمة إلكترونية واحدة في جميع مراحل إجراءاتها، والتي كان *منها *خدمة تجديد جواز السفر السعودي عبر منصة أبشر دون النظر إلى المدة المتبقية في مدة صلاحيته، وجار الآن العمل والتجهيز لتشغيل خدمات جديدة إلكترونياً سيتم إطلاقها قريباً بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وتابع السعد “بمشيئة الله تعالى وبناءً على توجيهات سيدي سمو وزير الداخلية، حفظه الله، بالإسراع في تحويل جميع خدمات الجوازات إلى خدمات إلكترونية تسهيلاً لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين، وبمتابعة وإشراف من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فإن العمل جارٍ على التجهيز لإطلاق خدمات جديدة، حيث إنها تحتاج فقط لاكتمال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأتمتتها حتى تصبح هناك خدمات إلكترونية 100٪، ولا يحتاج المستفيد مراجعة أي جهة لإتمامها، وسيتم الإعلان عن تدشينها في حينه.

أما عن دور وسائل الإعلام في إلقاء الضوء على هذه الخدمات المميزة فقال السعد، إن للإعلام دوراً مهماً ومرتبطاً بالخدمات التي تقدمها الجوازات وجميع الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين.

واستطرد قائلاً، في حديثه لـ”المواطن“، بمناسبة حصول الجوازات على 3 جوائز بملتقى أبشر الخامس، “كما تعلمون أي خدمة يتم تقديمها للمستفيدين دون الإعلان عبر وسائل الإعلام عنها لن تصل للجمهور المستهدف، أيضاً نحن في المديرية العامة للجوازات نرحب بإيصال الملاحظات على تلك الخدمات المقدمة للمستفيدين ونعمل على رصدها بشكل يومي والتواصل معهم مباشرة عبر حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك حتى يتسنى لنا تحسين الخدمات وتطويرها وتقديمها على الوجه الصحيح، لذا فإن الإعلام متى ما كان منصفاً وصادقاً في إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور والمسؤول، أصبح أداء الإعلامي لدوره فعالاً كما يجب أن يكون.

وختم السعد تصريحاته لـ”المواطن“، بقوله: “الحمد لله رب العالمين علاقة المديرية العامة للجوازات مع الإعلاميين متوازنة وقائمة على الموضوعية، وتواصلنا معهم مستمر في إيصال المعلومة بالإضافة إلى قنوات التواصل الرسمية التي أتاحتها الجوازات مع المستفيدين للرد على جميع استفساراتهم من خلال حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ومركز الاتصال الموحد 992، والموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازات، وتطبيق الجوازات على الهواتف الذكية”.