مدير بطولة كأس زايد: يجب اجتناب سياسة المؤامرة ولا نتدخل في اختيار الحكام

المواطن - محمد سمعه

أكد طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أنه لا يتدخل على الإطلاق أو أي فرد في الاتحاد العربي لكرة القدم في اختيار حكام مباريات البطولة العربية.

وتحدث آل الشيخ باستفاضة لبرنامج الديوانية والمذاع على قناة السعودية الرياضية قائلًا: أقسم بالله بأني أو أي شخص في الاتحاد العربي لكرة القدم لا نتدخل على الإطلاق في اختيار حكام مباريات البطولة العربية.

وأصاف آل الشيخ: يجب أن نبتعد عن سياسة التخوين والمؤامرات؛ لأن هذا سيغطي على الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون والمدربون، ومن الوارد حدوث أخطاء من قبل الحكام في بعض المباريات، ولكننا دائمًا في الاتحاد العربي لكرة القدم نُطالب لجنة الحكام برئاسة خليل جلال باختيار أفضل وأكفأ الحكام لمباريات البطولة.

وتابع طلال آل الشيخ: المستشار تركي آل الشيخ كونه رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم أرسل لنا تنبيهات بعدم التدخل في اختيار الحكام وترك لجنة الحكام تقوم بعملها، كما أننا نسعى خلال الفترة المقبلة لصنع نخبة من الحكام العرب على أعلى مستوى.

وأكمل مدير بطولة كأس زايد حديثه قائلًا: حكم نهائي مونديال روسيا 2018 يُعد واحدًا من أفضل الحكام في العالم وأدار مباراة الهلال والنصر يوم 8 ديسمبر الماضي وكانت له بعض الحالات الجدلية، هذا أمر طبيعي في عالم كرة القدم.

ويذكر أن عبدالله بترجي رئيس النادي الأهلي وخورخي فوساتي مدرب الأهلي انتقدا الحكم الإماراتي عمار الجنيبي بعد أدائه في مباراة الهلال بالأمس.