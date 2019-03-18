مدير جناح البحرين لـ”المواطن”: معرض الرياض للكتاب ترك بصمة على معارض الدول العربية

المواطن - عبدالله الهويدي - تصوير: عبدالإله الخيبري

قال بشار جاسم، مدير جناح البحرين في “معرض الرياض الدولي للكتاب”: إن من المهم إبراز شخصية الكاتب البحريني، سواء في التراث أو في العادات والتقاليد؛ لإبراز الهوية البحرينية في المائدة الثقافية، والتعريف بها عند جمهور المتلقي، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال وجود البحرين في الملتقيات والتجمعات الثقافية.

وأضاف بشار خلال تصريحات إلى “المواطن” أن الدور الذي يقومون به في التعريف بشخصية الكاتب البحريني ما هو إلا عملية تشاركية لا تقتصر عليهم؛ كإنتاج وزارة شؤون الإعلام وما تقدمه من دعم للكاتب البحريني في التصميم والإخراج والطباعة، وجامعة البحرين أيضًا التي تملك 25 ألف طالب في تسعة تخصصات؛ حيث حازت على الترتيب 25 عربيًّا، إضافةً إلى مركز البحرين للدراسات الدولية والإستراتيجية والطاقة ومركز عيسى الثقافي.

وأشاد بشار بالعدد الكبير من المشاركين من دور النشر في “معرض الرياض”، والذي وصل إلى 912 دارًا للنشر، والمساحة التي بلغت 20 ألف متر مربع تقريبًا، واصفًا المعرض بأنه ترك بصمةً على معارض الدول العربية؛ لما يحمله من سمعة، وإقبال الناشرين للمشاركة فيه.

وبعث بشار رسائل الشكر لكل من زار جناح البحرين، والذي حظي بزيارة عدة أمراء ووزراء وسفراء، كما عبر عن سعادته موجهًا الشكر للمملكة قيادةً وشعبًا وإدارة المعرض لاستضافة البحرين ضيفًا شرفيًّا لهذا العام.