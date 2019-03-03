مدير حملة عبدالعزيز بوتفليقة يقدم أوراق ترشحه على وقع المظاهرات

إلى ذلك تظاهر مئات الطلاب في عدد من الجامعات الجزائرية ضد ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، فيما انتشرت قوات الأمن حول المجلس الدستوري ترقبًا لوصول أوراق المرشح الأهم.

وكان

ويشترط على المترشح أن يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه ويتوجب عليه تكوين ملف للترشح يتكون من عدة وثائق إدارية وتصريحات شرفية وتعهدات وأن يرفقه بـ600 توقيع فردي على الأقل لأعضاء منتخبين في المجالس البلدية أو الولائية أو البرلمانية وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل و60 ألف توقيع فردي على الأقل لمنتخبين مسجلين تُجمع عبر 25 ولاية على الأقل.

عبد العزيز بوتفليقة قدم تصريحًا عن ممتلكاته التزامًا بما ينص عليه القانون المتعلق بنظام الانتخابات حيث يلزم كل مرشح للرئاسة بالتصريح عن كافة الممتلكات التي يحتكم عليها.ولم يستقبل المجلس الدستوري حتى الآن سوى 5 ملفات ترشح، تعود إلى كل من المرشح المستقل الدكتور عبد الحكيم حمادي ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول.