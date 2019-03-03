مدير عام الجوازات للمواطنين والمقيمين: هناك خدمات إلكترونية ستسُركم قريبًا

المواطن - الهنوف السليمان - الرياض

بشَّر مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى المواطنين والمقيمين بقرب الإعلان عن خدمات إلكترونية جديدة ستسهل لهم الإجراءات التي تقدمها المديرية.

وقال اللواء اليحيى في تصريح لـ”المواطن” في أعقاب فوز المديرية العامة للجوازات بـ 3 جوائز في ملتقى أبشر الخامس اليوم الأربعاء موجهًا حديثه إلى المواطنين والمقيمين: “أبشروا بكل خير.. هناك رجال يفكرون في حل المشكلات ونقوم بجولات ميدانية في المناطق ونستمع للمواطنين والمقيمين ونرصد الملاحظات ومن ثم ننسق عملية الحلول ونعدهم بأن جميع الخدمات سيستطيعون تنفيذها من المنزل”.

وبين مدير عام الجوازات في تصريحاته لـ”المواطن” أن هناك خدمات بالفعل تحت التجربة وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد التأكد من تنفيذها إلكترونياً.

من جهة أخرى ، وجه اللواء اليحيى رسالة شكر إلى منسوبي قطاع الجوازات قال فيها: مهما وجهت من شكر وثناء لزملائي ذكوراً وإناثاً فلا أوفيهم حقهم فنحن نطلب منهم أكثر مما يستطيعون القيام به وذلك لأن الحاجة قائمة في تنفيذ توجيهات ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة مستمرة من سمو وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود ” حفظهم الله جميعاً ” لنقدم للجميع الخدمات على أعلى مستوى وبدقة وسرعة.

وأشاد اللواء اليحيى بدور وسائل الإعلام، داعياً إلى أهمية تحري الحقيقة والانتقاد الهادف، موضحاً أن الإعلام شريك قوي للجوازات، ويوصل خدمات المديرية للجمهور، وينقل شكاوى الجمهور إلى الجوازات.