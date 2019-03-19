مذبحة بشعة.. شاب يفتح النار عشوائيًّا ويزهق روح 7 في الجيزة

المواطن - القاهرة

شهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة جنوب مصر مذبحة بشعة، حيث فتح شاب النار عشوائيًّا على الأهالي من سلاح ناري فقتل 7 وأصاب آخرين، وتمكنت الشرطة من قتله قبل أن يواصل قتل المزيد.

وقال شهود عيان: إن الشاب- ويدعى محمد رمضان سالم- أطلق النار عشوائيًّا على الأهالي، فقتل 7 بينهم طفل وأمين شرطة، وأصاب آخرين، فيما سارعت قوات الأمن للسيطرة على الموقف وأطلقت النار على الشاب وأردته قتيلًا.

وطوقت قوات الأمن أمنيًّا المنطقة، وسارعت سيارات الإسعاف بنقل الجثث والمصابين لمستشفيات الجيزة وأوسيم.

وتضاربت الروايات حول سبب الحادث، حيث كشف بعض الأهالي أن الشاب مختل عقليًّا وأطلق النار على الجميع، فيما ذكر آخرون أن مشاجرة نشبت بين أسرته وعائلة أخرى، أطلق على إثرها النيران، إلا أن الرواية التي أكد صحتها عدد من الأهالي هي أن قوات الأمن ذهبت للقاتل لتنفيذ حكم قضائي ضده فأطلق على الأهالي وأفراد القوة الأمنية النيران؛ مما أسفر عن مقتل أمين شرطة و6 آخرين.

وتجري السلطات المصرية تحقيقاتها حاليًّا لمعرفة أسباب ودوافع الحادث.