مذكرة تفاهم لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط

المواطن - مكة المكرمة

وقع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف على مشروع تطويرها، وخالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لإقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط.

ويستهدف المشروع مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان وضيوف الرحمن، بالتالي زيادة الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، منها 600 م.واط سيطرحها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة، وصندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه بتنفيذ 2000 م.واط بشكل مباشر.