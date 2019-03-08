مرشح جزائري يحاول اقتحام مستشفى يعالج بوتفليقة في سويسرا

المواطن - متابعة

حاول المرشح الجزائري للانتخابات الرئاسية رشيد نكاز اقتحام مستشفى في سويسرا يرجح وجود الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة فيه.

وأوقف أمن المستشفى الجامعي في جنيف السياسي الجزائري المثير للجدل بعد محاولته اقتحام المستشفى بالقوة.

وأثار نكاز موجة من الجدل ابتداء من تصريحه بأنه ممنوع من الترشح للانتخابات مرورا بسفره إلى أوروبا للبحث عن مساعدة دولية للضغط على بوتفليقة لعدم الترشح مرورا بالقبض عليه أثناء التظاهرات قبل يومين.

يأتي هذا بينما احتشد آلاف المتظاهرين في العاصمة الجزائرية فيما أطلق عليه جمعة الحسم احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.