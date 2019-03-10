مركزي الإمارات يتوقع نمو الاقتصاد 3.5% في 2019

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قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تقريره الفصلي: إن من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5 بالمائة في 2019 بدعم من النشاط القوي للقطاع غير النفطي.

وذكر التقرير أن الاقتصاد نما بنسبة 2.8 بالمائة في 2018، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط ونمو القطاع غير النفطي، ليتعافى من نمو بلغ 0.8 بالمائة فقط في 2017 حين هبطت أسعار النفط.

واستفادت اقتصادات الخليج من ارتفاع أسعار النفط بعدما خفض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون خارجها الإنتاج لتصريف تخمة المعروض.

وأشار البنك المركزي الإماراتي إلى أن النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي سيشهد مزيدًا من التحسن في 2019، بفضل تأثير حزم التحفيز المالي التي أعلنت عنها أبو ظبي ودبي.

وكانت حكومة أبو ظبي أعلنت عن حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.6 مليار دولار بجانب عدد من المبادرات الاقتصادية لتقليص تكلفة مزاولة الأنشطة.

كما اتخذت حكومة دبي إجراءات لخفض التكاليف في القطاعات الرئيسية، ومن بينها الطيران والعقارات والتعليم.

وتوقع البنك المركزي أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.4 بالمائة في 2019، ارتفاعًا من وتيرة مقدرة تبلغ 2.6 بالمائة في العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو القطاع النفطي بمعدل 3.7 بالمائة مقارنة مع ثلاثة بالمائة في 2018.