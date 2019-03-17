مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ينظم ٤ دورات في عسير

المواطن - عسبر

أقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أربع دورات تدريبية عن الحوار الحضاري في مدينة أبها ومحافظة خميس مشيط وأحد رفيدة وذلك بهدف تعزيز مبدأ الحوار الحضاري وتنمية مهارات الحوار بين أفراد المجتمع والارتقاء بمستوى الحضور في هذا المجال بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ويأتي ذلك ضمن خطة المركز في توسيع نشاطاته والمساهمة في بناء وتثقيف المجتمع وفتح آفاق أوسع للحوار.

من جهة أخرى بينت مشرفة المركز في منطقة عسير صالحة الجرعي أن هذه البرامج والدورات تأتي حرصاً مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لمد جسور العطاء وتقديم ما يمكن تقديمه للارتقاء بالمجتمع والمساهمة في بنائه وتحقيق اللحمة الوطنية من خلال تنمية مهارات الاتصال بين أفراد المجتمع ونشر وتعزيز ثقافة الحوار بين أفراده.

وبينت الجرعي أن هذه البرامج هي امتداد لخطة المركز في منطقة عسير حيث نفذ خلال الفترة الماضية 8 برامج استهدف من خلالها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع وستتم إقامة عدد من الورش واللقاءات التي سيعلن عنها في وقت لاحق.