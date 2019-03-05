مركز الملك فهد الثقافي بعسير يكرم الفنان الراحل حسن عسيري في ليلة وفاء

المواطن - فهد القحطاني - أبها

نظمت جمعية الثقافة والفنون، مساء أمس الاثنين، حفل تكريم الفنان التشكيلي الراحل حسن محمد عسيري- رحمه الله- بمركز الملك فهد الثقافي بقرية المفتاحة بمنطقة عسير، تحت عنوان “ليلة وفاء”.

والفنان حسن عسيري من مواليد الطائف عام 1378هـ تخرج من معهد التربية الفنية وعمل في التعليم بعدة مراحل، وكان رئيسًا للجنة الفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون سابقًا وعضوًا بلجنة الفنون في التنشيط السياحي، كما كان له مشاركات عديدة في المعارض التشكيلية، واقتنيت لوحاته في عدة إدارات حكومية.

وحصل عسيري على العديد من الجوائز منها جائزة أبها للثقافة في مجال التصوير الفوتوغرافي لثلاث سنوات، لتكرمه جمعية الثقافة والفنون؛ نظير ما قدمه طوال مشواره الفني.

وقال مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أحمد سروي: إن لوحات الفنان حسن عسيري تتحدث عنه وعن إبداعاته واحترامه لجمهوره منذ الانطلاقة القوية لقرية المفتاحة في مراحل التأسيس وما بعدها.

وحضر الحفل عدد من زملاء الفنان الراحل من فنانين ومحبين.