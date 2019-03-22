مروان دا كوستا .. أعاد الهيبة لدفاع #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

على الرغم من معاناة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد دفاعيًا هذا الموسم، إلا أن التعاقد مع المغربي مروان دا كوستا منح العميد صلابة وقوة كبيرة.

وتعاقد نادي الاتحاد مع مروان دا كوستا صاحب الـ32 لتدعيم دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وظهر اللاعب المغربي بمستوى مميزٍ في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب مروان دا كوستا مع نادي الاتحاد في 6 مباريات بواقع 540 دقيقة لعب في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أمام كل من الشباب، الوحدة، التعاون، الفيحاء، الحزم والهلال.

وحافظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظافة شباكه في 5 مباريات بمشاركة مروان دا كوستا، واستقبل أهدافًا خلال مواجهة الهلال فقط في تواجده، ونجح اللاعب المغربي في تسجيل هدفين ضد الوحدة والحزم.

وبدأت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في التحسن خلال منافسات الدور الثاني من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد إبرام تعاقدات قوية، وعودة المدرب التشيلي سييرا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الـ13 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة.